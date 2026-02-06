日本サッカー協会(JFA)は6日までに公式サイトを更新し、2026年の国際審判員を発表した。日本代表DF安藤智哉を弟に持つ安藤康平氏(31)が国際副審として新たに登録された。安藤副審は22年12月に1級審判員に認定。23年にJ3で15試合副審を担当すると、翌年には同17試合に加えてJ2でも9試合副審を務めた。昨年にはJ1担当に昇格し、J1で23試合とJ2で2試合を担当。一気に審判キャリアの階段を上っており、今年1月には全国高校サッカー