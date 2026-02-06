メタリアルは続急騰している。５日の取引終了後、子会社のロゼッタが開発する高精度産業翻訳ＡＩ「Ｔ－４ＯＯ」の大型アップデートを１月に実施したと発表した。メタリアルは今回のアップデートが業績に与える影響について、中長期的にはグループ全体で１０％以上の増収につながる可能性があるとし、材料視した買いが入っている。 創業以来２０年間蓄積してきた独自の産業翻訳技術を、最新の生成Ａ