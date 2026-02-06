浜松ホトニクスは大幅反落。５日取引終了後に発表した第１四半期（２５年１０～１２月）連結決算は、売上高が５１９億１０００万円（前年同期比２．６％増）、営業利益が２４億３００万円（同４３．９％減）だった。半導体製造・検査装置向けのイメージセンサーや画像処理・計測装置を中心に販売が堅調に推移し、増収を確保。一方、利益面では「レーザ事業」のセグメント損失が拡大し全体に響いた。通期