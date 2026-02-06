「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の６日正午現在で岡本硝子が「売り予想数上昇」３位となっている。 ６日の東証スタンダード市場で岡本硝子が大幅続伸し、昨年来高値を更新。レアアース関連株が関心を集めるなか、同社などが開発した深海用環境モニタリング探査機「江戸っ子1号」が注目され株価は急騰した。８日に行われる衆院選で自民党が勝利するとの観測が強まるなか、この日は