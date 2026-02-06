ＳＵＢＡＲＵが後場急落。同社は６日午後１時、２６年３月期第３四半期累計（４～１２月）の連結決算発表にあわせ、通期の業績予想を修正した。今期の営業利益予想を従来の２０００億円から１３００億円（前期比６７．９％減）に、最終利益予想を１６００億円から１２５０億円（同６３．０％減）に引き下げ、嫌気された。 １０～１２月期において追加関税の影響が当初の想定を上回って拡大した。米国の環境規制