ダラス・マーベリックス vs サンアントニオ・スパーズ日付：2026年2月6日（金）開催地：アメリカン・エアラインズ・センター（Dallas）最終スコア：ダラス・マーベリックス 123 - 135 サンアントニオ・スパーズ NBAのダラス・マーベリックス対サンアントニオ・スパーズがアメリカン・エアラインズ・センター（Dallas）で行われた。 第1クォーターはサンアント