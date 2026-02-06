嵐の公式Instagramが更新。2010年にリリースされた「To be free」のジャケット写真が公開され、ファンの間で話題となっている。 【画像・動画】嵐「To be free」ジャケット写真＆MV ■ラフな佇まいが印象的な「To be free」ジャケット写真 投稿されたのは、白を基調とした空間に並び立つ嵐のメンバー5人を収めたビジュアル。 チェックシャツやデニム、ニットカーディガンなど、落ち着いたトーンのカジ