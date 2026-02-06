トピー工業 [東証Ｐ] が2月6日後場(13:30)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比75.3％増の66.5億円に拡大し、通期計画の71億円に対する進捗率は93.7％に達し、5年平均の77.1％も上回った。 会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比81.9％減の4.4億円に大きく落ち込む計算になる。 直近3