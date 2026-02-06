ケー・エフ・シー [東証Ｓ] が2月6日後場(13:30)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比16.4％減の7.2億円に減り、通期計画の15.5億円に対する進捗率は46.9％にとどまり、5年平均の62.7％も下回った。 会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比39.7％増の8.2億円に拡大する計算になる。