7日から8日にかけ首都圏で降雪が予想されていることを受け、JR東日本は遅れや運休のおそれがあると注意を呼びかけました。JR東日本は、首都圏で降雪が予想されているため、7日土曜日の夕方から8日日曜日の午前中にかけて、列車の大幅な遅れや運休などが発生する恐れがあるとして、注意を呼びかけています。特に、「あずさ」や「かいじ」など中央線特急列車の運行に支障がある可能性があり、目的地まで通常より時間がかかることがあ