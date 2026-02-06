人気キャラクター「LABUBU（ラブブ）」を手掛ける「POP MART JAPAN」が6日までに、公式Xを更新。偽造品に注意を呼び掛けた。【写真】「有害物質が含まれている可能性も」ラブブ販売元の呼び掛け文全文同社は「【POP MART JAPANから大切なお知らせ】」と題し、注意を呼び掛ける文を画像で掲載した。「現在、LABUBU(THE MONSTERS)含むPOP MARTのIP(Intellectual Property、知的財産)を使用した3Dシールが、各種オンラインショ