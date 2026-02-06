◇NBAレイカーズ119ー11576ers（2026年2月5日クリプト・ドットコム・アリーナ）NBAレイカーズは、5日（日本時間6日）に本拠地で76ersと激突。第2Q途中に主力のルカ・ドンチッチ（26）が負傷交代。足を引きずって控え室に戻った。レイカーズにまさかのピンチが襲った。この日もスタメン出場となったドンチッチ。第2Q途中まで10得点を記録していた。しかし残り3分3秒で左ハムストリング負傷。そのまま交代して、軽く