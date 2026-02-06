最速１５８キロを誇るロッテのドラフト１位ルーキー・石垣元気投手（１８）＝健大高崎＝が６日、都城キャンプで２度目のブルペン入り。捕手を立たせ、全てストレートで２０球を投げた。「前回よりも、少し力を入れていいって言われたので、少し力を入れて投げて。前よりもいい感覚で投げられたんで、徐々に良くなっているかなと思います」３日の前回ブルペンでは「７０％」と語っていたが、「８割ちょっとぐらいでは投げたか