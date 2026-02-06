広島の森翔平投手が６日、宮崎・日南キャンプで３度目となるブルペン投球で約６０球を投げ込んだ。「常に１００％のコンディション。これから、どんどん実戦が入ってくるので、出力を上げていきたい」左右それぞれブルペン捕手を打席に立たせ、実戦を想定した投球練習を行った。「右（打者）の外ばかりにいきがちなので、あえてインコースの厳しいところを（意識した）。左打者に対しても、コースを意識して。これからさら