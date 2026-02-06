俳優で歌手の山崎育三郎、元乃木坂４６の生田絵梨花、ギタリストの村治佳織が５月６日に東京・サントリーホールで「ＨａｐｐｙＭｏｔｈｅｒ’ｓＤａｙ！〜母に感謝のコンサート２０２６ｉｎＴＯＫＹＯ〜」に出演する。東京では今回で５回目を迎える「―母に感謝のコンサート」。エッセイストの内田也哉子と歌手の森山直太朗が中心となって「母親とは何か」「母親と子供の関係とは？」といった普遍的テーマを音楽で問