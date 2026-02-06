阪神は６日、佐藤輝明内野手が小児がん患者の支援団体「公益財団法人ゴールドリボン・ネットワーク」に４００万円（４０本塁打×１０万円）を寄付したことを発表した。２０２３年より同団体への寄付活動を行っており、２０２５年も子供たちのために贈った。佐藤は「私自身、日頃から多くの方々の支えがあって野球に取り組めているので、その感謝の思いを還元する意味でも２０２５年もこの活動を実施しました。今後もこの活動を