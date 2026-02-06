Jリーグが現役選手にインタビューJリーグは2月6日、百年構想リーグの開幕を迎える。直前企画として「選手が語る応援のリアル」を公式SNSに投稿。最も「圧を感じた」敵サポーターの応援を告白し、セレッソ大阪の元日本代表MF香川真司は、昨季の王者・鹿島アントラーズが“レアル並”だと明かした。昨季は鹿島アントラーズの9年ぶり9度目の優勝で幕を閉じたJリーグ。今年は半年間の百年構想リーグで、EASTとWESTに分かれて地域別