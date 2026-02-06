盗んだスマートフォンを落とし物として交番に届け、落とし主からお礼の「報労金」5000円をだまし取ったとして無職の男が警視庁に逮捕されました。詐欺などの疑いで逮捕されたのは、東京・江東区の無職、中井三義容疑者（57）です。中井容疑者は去年10月、江東区の飲食店で、客の男性からスマートフォンを盗んだうえ、落とし物として交番に届け、お礼の「報労金」として、男性から現金5000円をだまし取った疑いがもたれています。警