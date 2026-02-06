日本銀行の増一行・審議委員は６日、松山市で開かれた「金融経済懇談会」で講演した。今後の金融政策を巡り、「ここから大切なことは、適時・適切な利上げによって（一時的な変動要因を除いた）基調的な物価上昇率が２％を超えないように抑えることだ」と指摘。日銀が掲げる２％の物価安定目標の実現が近づいているとの認識を示した。現在の基調的な物価上昇率については、「まだ（２％の）下にいるものの、かなり近づきつつあ