俳優賀来賢人（36）が6日、都内で「『一番搾り』冬のお花見体験会オープニングPRイベント」に、福原遥（27）とともに登壇した。ハリウッドのマネジメント会社「Artist First」と日本人俳優として初の契約を発表してから、初めての公の場となった。ステージ上で咲き誇る本物の桜の木を前に「僕はもう間違いなく春の訪れを感じています」と喜ぶも「立春…てなんですか？」と一言おどけ、「桜というテーマにぴったりですよ」と笑顔