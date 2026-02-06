管理栄養士・ナチュラルフードコーディネーターのゆきぼむです。今回は、小麦粉もバターも使わずに作れる「かぼちゃの米粉パウンドケーキ」を紹介します。卵を泡立てることが美味しさのポイント！生地にはたっぷりのかぼちゃを練り込み、さらに角切りかぼちゃも加えたかぼちゃ尽くしのパウンドケーキです。【詳細】他の記事はこちらかぼちゃの米粉パウンドケーキを作るのにかかる時間約20分（焼く時間を除く）かぼちゃの米粉パウン