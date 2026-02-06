コナミデジタルエンタテインメントは、「スーパーボンバーマン」シリーズの5作品を収録した『スーパーボンバーマン コレクション』をPlayStation 5、Xbox Series X|S、Steam、Nintendo Switch向けに発表した。 （関連：【画像あり】「スーパーボンバーマン」シリーズにプラスして全7作品が収録ゲームのスクリーンショット（複数あり））