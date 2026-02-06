タレントの北斗晶が5日に自身のアメブロを更新。台湾で購入したお気に入りの携帯用茶器を紹介した。この日、北斗は「今日は、収録が夕方から！！なので…いつもよりも少しばかり家でゆっくり出来ました」と報告し「久しぶりに台湾で買った携帯用茶器セットを引っ張り出して」とお茶を楽しむ様子を写真とともに公開した。茶器については「色も可愛いし一目惚れして買ったのよー」と明かし「湯呑みが、物凄く小さいけどこれでちびち