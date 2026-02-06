阪神・佐藤輝明内野手（26）が6日、沖縄・宜野座キャンプ第2クール初日のフリー打撃でアクシデントに見舞われた。打撃投手の投球が足に直撃し、その場に倒れ込んだ。自力歩行でベンチに引き揚げ、大事には至っていないもようだが、ヒヤリとしたシーンだった。