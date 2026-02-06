「阪神春季キャンプ」（６日、宜野座）阪神の佐藤輝明内野手がフリー打撃中に右膝付近に死球を受け、打席内に倒れ込むシーンがあった。快音を響かせていた佐藤輝。だが打撃投手が投じた１球が右膝付近を直撃した。思わず「うわー！」と声を上げ、ケージ内に倒れ込んだ佐藤輝。宜野座のスタンドからはどよめきが起こり、悲鳴も漏れた。その後、大丈夫のジェスチャーをして問題がないことを強調した佐藤輝。いったんトレーナ