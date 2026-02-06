G大阪はあす7日、セレッソとの大阪ダービー（ヨドコウ）で特別大会「百年構想リーグ」の開幕を迎える。2年連続で最大のライバルとのオープニングマッチ。今季から指揮を執るイェンス・ヴィッシング新監督（38）はFW宇佐美貴史への期待を口にした。「彼はG大阪のレジェンドの1人。素晴らしい選手で、自分が彼に与えたかったのは“宇佐美がより宇佐美らしいプレーができるように”ということ」宇佐美が務めてきた主将の重責は