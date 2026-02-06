阪神は６日、佐藤輝明内野手が２０２３年から行っている「小児がん患者の支援団体である公益財団法人ゴールドリボン・ネットワーク」への寄付活動で、２０２５年分の４００万円を寄付したことを発表した。レギュラーシーズンでのホームラン１本につき１０万円を寄付することを表明していた佐藤輝。昨年は４０本塁打を記録してホームラン王を獲得。同ネットワークへの寄付額も４００万円となった。佐藤輝は「私自身、日頃から