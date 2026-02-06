『プレデター』シリーズ史上初めてプレデターを主役に据えてファンから大評判、がんばれデクくん勇気と成長バトルアドベンチャー映画『プレデター：バッドランド』が、2026年2月12日より配信となることが決定した。 おれ、立派なプレデターになるんだ！生存不可能と謳われる最悪の地バッドランド。未熟ゆえに一族を追われた若きプレデターのデクくんは、己の存在を証明するため、より