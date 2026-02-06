『アベンジャーズ』シリーズのクリス・ヘムズワースが、最新作『クライム101』に続いて、新たな犯罪映画『コックローチ（原題：Kockroach）』に出演することがわかった。共演は『キングスマン』シリーズのタロン・エジャトン、『ジョーカー』シリーズのザジー・ビーツ。米が報じている。 「ゴキブリ（Cockroach）」をもじったタイトルの本作は、作家ウィリアム・ラ