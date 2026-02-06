2026年2月6日（現地時間）よりミラノ・コルティナで開幕となる2026冬季オリンピック。2024年のパリ開催閉会式に登場したトム・クルーズが開幕式にも登場するのではないかとの噂が浮上していたが、会期中にクルーズが開催地周辺に滞在する予定はないとのことだ。 パリオリンピック閉幕式会場のスタッド・ド・フランス屋上から下降する豪快なパフォーマンスを披露した後、「次のミッションも楽しみにしていますよ