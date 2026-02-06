タレントのＹＯＵ（６１）が６日、ＴＢＳラジオ「今田耕司のお耳拝借！金曜日」にゲスト出演した。パーソナリティーを務める今田耕司（５９）とＹＯＵが初めて出会ったのは、ダウンタウンが司会を務めていた関西ローカルのラジオ番組「ＭＢＳヤングタウン」（ＭＢＳラジオ）での共演だった。今田は「この世界の１年目か２年目ぐらい、の時から一緒」と言うと、ＹＯＵは「な〜んもしゃべんないんだから。この今、大御所の今田