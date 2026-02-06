イタリアンロースト豆のブレンドによる豊かなコーヒーと、豊かなミルクの味わいを特徴とする「クラフトボス 甘くないイタリアーノ」が、2月24日よりリニューアル発売される。発売に先立ち、リニューアル商品説明会・試飲会と、一般向けの体験型イベント「本音でファクトチェック 忖度禁止カフェ」の内覧会が2月5日、東京・原宿のcafé STUDIOで開催された。リニューアル商品説明会・試飲会では、リニューアルの背景や中味の進