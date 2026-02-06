米歌手ビリー・アイリッシュ（２４）の「米国は奪われた土地」発言がまだ糸を引いている。アイリッシュは今月１日、グラミー賞授賞式の受賞スピーチで、トランプ政権の不法移民対策をめぐる米移民関税執行局（ＩＣＥ）による強制取り締まりに猛抗議。米国は先住民の土地を奪ったもので、その土地に居座る住民に「不法な人間は存在しない」と主張し、「くたばれＩＣＥ！」と叫んだ。その発言を受け、ソーシャルメディアではア