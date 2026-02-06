PORTER OMOTESANDOは1月31日から、アーティストのテル・ノヂ氏による展示会「Teru Noji in the PORTER Gallery 1」を開始した。期間は2月16日まで。時間は12:00〜20:00。Teru Noji in the PORTER Gallery 1他の展示作品はこちらテル・ノヂ氏は、グラフィックデザイナー、現代美術家、人形アニメーターとして活動するアーティスト。ファッションデザインの背景と海外経験を持ち、現在はフランスを拠点に活動している。多岐にわたる