【女子旅プレス＝2026/02/06】ジェラート ピケ カフェでは、表情や色合いが異なる2匹の猫をモチーフにした“猫クレープ”フェア「Creme Crepe Cats」を、2026年2月13日（金）〜3月4日（水） まで実施する。【写真】「クレープとエスプレッソと」の抹茶クレープ専門店が鎌倉に誕生◆2匹の猫がキュートなクレープに変身今回のフェアでは、表情や色合いが異なる2匹の猫をモチーフに、見た目は愛らしく、中身は素材の組み合わせを種類