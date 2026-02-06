ガールズグループNMIXXのソリュンが、歌手パク・ジェジョンとコラボレーションする。2月6日、NMIXXは公式SNSを通じて、2月25日にソリュンとパク・ジェジョンのデュエット曲『Always』をリリースすると発表した。【写真】ソリュン、K-POP界を揺るがした“驚愕の美貌”リリースの発表とあわせて楽曲の一部を先行公開する映像も公開され、期待感を高めている。映像では、ソリュンとパク・ジェジョンが切ない表情で歌い上げる姿が収め