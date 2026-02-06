2026年WBC（ワールド・ベースボール・クラシック）に出場する韓国代表のメンバー30人が、2月6日（日本時間）に『MLBネットワーク』を通じて発表された。まず、投手陣は15人が招集された。韓国系アメリカ人選手ではデーン・ダニング（シアトル・マリナーズ）とライリー・オブライエン（セントルイス・カージナルス）の2人が選ばれ、海外組ではコ・ウソク（デトロイト・タイガース傘下マイナー）も名を連ねた。【写真】「日本戦は絶