パク・ミニョンが新たな魅力を披露する。【写真】37kgまで痩せたパク・ミニョン韓国で3月2日より放送開始の新tvNドラマ『セイレーン』（原題）で主演を務めるパク・ミニョン。抗えない魅力を持つ女と、彼女の周囲で起きる死を疑い、真相を追う1人の男が織りなすロマンススリラー作品だ。小芝風花、佐藤健主演で日本リメイクもされた『私の夫と結婚して』が大ヒットしたパク・ミニョンにとって、久しぶりのtvN作品となる。再タッグ