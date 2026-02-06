昨季限りで現役を引退し、巨人で編成本部参与を務める長野久義氏（４１）が６日、ロッテの都城キャンプを訪れた。スーツ姿の長野氏は、２０１１年には巨人で一緒にプレーしたサブロー新監督（４９）らチームスタッフへあいさつ。ブルペンではネット裏からロッテ投手陣の力投を見守った。長野氏は今年がフロント１年目。３月１４日の日本ハムとのオープン戦（東京Ｄ）で引退試合が行われる予定となっている。