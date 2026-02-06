巨人の阿部慎之助監督が６日、第２クール２日目のランチ特打で打撃投手として登板した。今キャンプ初となった登板。左の泉口、右のリチャードに計１２分間の熱投。リチャ―ドには投げた瞬間からわかる山なりカーブで死球を与える場面もあった。偶然にも背番号と同じ８３球目、最後の球となった１球でリチャードが左翼へのサク越えを放つと、指揮官ははじける笑顔を見せていた。