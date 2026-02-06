◆早春Ｓ（４歳上３勝クラス、２月７日、東京競馬場・芝２４００メートル）１０年の３冠牝馬アパパネの子という良血馬で、前走のグレイトフルＳで２着だったアマキヒ（牡４歳、美浦・国枝栄厩舎、父ブラックタイド）が２月６日、順調に最終調整を終えた。美浦・坂路を６４秒４―１５秒８で駆け上がって、活気あふれる雰囲気だった。国枝調教師は「元気いっぱいだよ。順調にこられているね。だんだん心身ともにしっかりしてきた