総務省の家計調査が６日、発表され、去年1年間の1世帯当たりのラーメン消費額で山形市が4年連続の日本一に輝きました。６日午前8時半、山形市役所では佐藤孝弘市長やラーメン店の店主らが集まり、総務省の発表を見守りました。「結果が発表されました」「2025年も1位無事4連覇を達成」集計の結果、去年の1世帯当たりのラーメン消費額は山形市が2万5102円で全国1位。2位の新潟市に6000円余りの大差をつけて4年連