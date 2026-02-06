大相撲の大関・安青錦（21＝安治川部屋）が6日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）に生出演。安治川部屋に入った経緯を明かされる場面があった。この日は安治川親方（元関脇・安美錦）と、大島親方（元関脇・旭天鵬）とそろって登場。ウクライナ出身の安青錦は7歳で相撲を始め、19年に世界ジュニア選手権で3位に。その後来日し、22年に安治川部屋に入門した。来日した際は19年の世界ジュニア選手権で知り合いにな