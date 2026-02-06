MTもあるスズキの新型SUVとは！2025年9月、スズキが新型SUV「ビクトリス」をインドで発表しました。新型ビクトリスは、スズキのインド子会社であるマルチ・スズキ・インディアが販売する新型SUVです。【画像】超カッコいい！ これがスズキの「新型フラッグシップSUV」です！（30枚以上）生産はマルチ・スズキのカルコダ工場で行われ、インド以外にも100以上の国・地域へ輸出される予定です。現在、コンパクトSUV市場は世界