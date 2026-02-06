“トータル”で考えたいライフスタイルに合った1台セカンドカーニーズはもちろん、駐車場や自宅周辺の道路が狭いなどの事情で、軽自動車かAセグメントにするか、Bセグメント級までのコンパクトカー（登録車）を選ぶかで迷う人は少なくないでしょう。あるいは、その中でもより小さなサイズがマストというケースもあるかもしれません。都内などの都市部では、駐車場事情などから所有できるのは1台までで、その際は、イニシャルコ