私（ナオコ、40代）は中学3年生の娘（セイラ）の母。娘同士が同じ幼稚園、小学校、中学校に通ってきた親子が3組います。ママ友たちとは、娘たちの名前をとってセイラママ、ミナママ（40代）、リコママ（40代）、ハルママ（40代）と呼び合っています。ママ同士は定期的に4人でランチする仲です。しかし最近、ミナママからの連絡が来なくなり、ミナちゃんの受験状況も曖昧なままです。長年の付き合いなのに、ミナママが何も教えてく