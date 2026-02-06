アクシネットジャパンインクから、新作グローブのアナウンス。「フットジョイは、国内男女ツアープレーヤーから多くの信頼を得る人工皮革ゴルフグローブ『TourGrip』を2月6日より一般販売いたします」と、同社広報。【画像】掌側の『TouGrip』のディテール「高温多湿な日本の気候に合わせて、約20年前にツアー選手向けに開発され、あらゆる天候やコンディションにおいて、プレミアムなフィット感、フィーリング、グリップ力を発揮