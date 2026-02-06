顧客に用意させた金を盗んだうえ、火をつけて殺害しようとした罪に問われている野村証券の元社員の男の初公判が開かれました。 野村証券の元社員の被告（３０）はおととし７月、顧客の８０代夫婦が住む西区の住宅から複数回にわたり、現金約２６００万円を奪ったうえ、２階寝室の押入れに火をつけて妻（当時８４）を殺害しようとした罪に問われています。 初公判で被告は、現金を奪う目的で家に侵入したことや睡眠薬を飲ませて昏