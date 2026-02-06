2025年のプロテストに合格したルーキーはどんなクラブを使っているのか。新人プロの初戦である25年の「JLPGA新人戦加賀電子カップ」で使用クラブを取材。1998年生まれの黄金世代で、8度目の挑戦で合格した鳴川愛里。後編はシャフト重量やウェッジのこだわりのソール形状について聞いた。【写真】これが鳴川愛里の合格を支えた14本だ！岡山県出身の鳴川は、日本女子プロゴルフ協会（JLPGA）会員の母・鳴川章恵の影響で10歳からゴ