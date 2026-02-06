医療機器メーカーから賄賂を受け取った罪に問われた国立がん研究センターの元医長に対し、東京地裁は「収賄の故意は認められない」として無罪を言い渡しました。国立がん研究センター東病院の元医長・橋本裕輔被告（49）は2020年と2021年、医療機器メーカーが販売する「ステント」という医療機器を優先的に使用する見返りに、現金およそ315万円を受け取った罪に問われています。東京地裁はきょう（6日）の判決で、橋本被告は、受け